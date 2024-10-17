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Хабаровская школьница спела на одной сцене с известным артистом Марком Тишманом

Выступление проходило в рамках благотворительного фестиваля «Белая трость».

Источник: Минобрнауки Хабаровского края

Благотворительный фестиваль «Белая трость» (0+), организованный под патронажем народной артистки РФ Дианы Гурцкой, стал настоящим праздником для детей с ограниченными возможностями здоровья. Юные таланты получили уникальную возможность выйти на сцену вместе с известными российскими музыкантами, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на министерство образования и науки Хабаровского края.

Особое впечатление на зрителей произвела Арина Жигалина, ученица хабаровской школы-интерната № 2. В рамках фестиваля Арина исполнила композицию дуэтом с российским вокалистом Марком Тишманом, продемонстрировав свой талант и артистизм.

Стоит отметить, что за ее успехом стоит учитель музыки Юлия Кукуруза, которая не только обучала Арину, но и всегда поддерживала ее на творческом пути.