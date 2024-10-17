В Новосибирске получили травяной экстракт для борьбы с тромбами

Полученное вещество ученые испытали на лабораторных животных. Для эксперимента были выбраны 36 крыс-самцов. Исследователи сравнивали эффект от экстракта нонеи с эффектом от синтетического антикоагулянтного препарата «Варфарин». В результате выяснилось, что полученное новосибирскими учеными вещество обладает антикоагулянтной активностью, сопоставимой с препаратом. Время образования сгустков в крови испытуемых грызунов увеличилось в 2,3 раза по сравнению с теми животными, которым не давали экстракт. Антибактериальное и противомикробное действие ученым удалось показать во время экспериментов на культуре клеток.