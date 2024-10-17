В Новосибирске получили травяной экстракт для борьбы с тромбами

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) разработали и запатентовали экстракт травянистого растения нонеи как средство, препятствующее образованию тромбов, в частности, при COVID-19. Также средство обладает антибактериальным и противогрибковым действием, говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.
Как отмечают авторы разработки, образование тромбов является одной из причин высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Для того, чтобы избежать рисков пациентам рекомендуют использовать антикоагулянты — это вещества, которые препятствуют свертыванию крови и способствуют ее разжижению. Нонея, использующаяся учеными — это многолетнее травянистое растение, которое можно встретить на территории Кавказа, Причерноморья и Крыма. Нонея считается лекарственным растением из-за соединений в ее стеблях, обладающих антиоксидантным действием.
«Изобретение относится к фармацевтической промышленности. Применение продукта эффективно в качестве антикоагулянтного средства непрямого действия, обладающего антибактериальной активностью и противогрибковой активностью. Обнаруженная комплексная фармакологическая активность заявляемого средства важна, например, при COVID-19, когда возникает риск тромбообразования и за счет ослабления иммунитета возрастает вероятность присоединения грибковой и бактериальной инфекции», — говорится в документе.
Для получения экстракта авторы разработки измельчили верхние стебли растения и поместили их в колбу, после чего залили содержимое этиловым спиртом. Колбу выдерживали на водяной бане при температуре 55 градусов Цельсия на протяжении часа, еще час ушел на охлаждение. В конце изготовления экстракта ученые поместили вещество в центрифугу, чтобы избавиться от лишних примесей, затем высушили и получили сухой экстракт в виде порошка.
Полученное вещество ученые испытали на лабораторных животных. Для эксперимента были выбраны 36 крыс-самцов. Исследователи сравнивали эффект от экстракта нонеи с эффектом от синтетического антикоагулянтного препарата «Варфарин». В результате выяснилось, что полученное новосибирскими учеными вещество обладает антикоагулянтной активностью, сопоставимой с препаратом. Время образования сгустков в крови испытуемых грызунов увеличилось в 2,3 раза по сравнению с теми животными, которым не давали экстракт. Антибактериальное и противомикробное действие ученым удалось показать во время экспериментов на культуре клеток.