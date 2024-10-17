Губернатор Гусев встретился с народным артистом РФ Олегом Газмановым

«Не сомневаюсь, что проект поможет выявить и поддержать по-настоящему талантливых молодых исполнителей, дать им прекрасную площадку для выступлений. Это не только вдохновит молодежь на создание произведений с важными для нашей страны смыслами, но и позволит ей больше узнать о своих корнях, истории и традициях России», — отметил глава региона.