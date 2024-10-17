Губернатор Гусев встретился с народным артистом РФ Олегом Газмановым

Губернатор Александр Гусев встретился народным артистом РФ Олегом Газмановым, рассказал глава региона в своем Telegram-канале.
«Всегда знал, что воронежцы очень талантливы и патриотичны. Это подтверждает количество наших земляков, участвующих в патриотическом проекте национальной песни “Родники”. Сегодня в правительстве области встретился с его автором — народным артистом РФ Олегом Газмановым. Обсудили реализацию творческих проектов Олега Михайловича, патриотическое воспитание молодежи и возможность провести финал конкурса в нашем регионе».
В рамках проекта «Родники» семья Рыбачёвых из Воронежской области победила в конкурсе «Вместе». А в финал нового проекта «Родники.лаб», который направлен на поддержку детских вокально-инструментальных ансамблей, вышли сразу несколько воронежских команд.
Губернатор дал поручение региональному министерству культуры проработать возможность проведения событий проекта «Родники» в Воронежской области.
«Не сомневаюсь, что проект поможет выявить и поддержать по-настоящему талантливых молодых исполнителей, дать им прекрасную площадку для выступлений. Это не только вдохновит молодежь на создание произведений с важными для нашей страны смыслами, но и позволит ей больше узнать о своих корнях, истории и традициях России», — отметил глава региона.