В Воронеже продлили отключение холодной воды в Советском районе

В микрорайоне Первое Мая и на проспекте Патриотов в областном центре продолжается подключение к временной линии водоснабжения. Второй этап работ пройдет в пятницу, 18 октября, сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж» в четверг, 17 октября. В связи с этим с 9:00 до 17:00 холодное водоснабжение ограничат в микрорайоне Первое Мая и в домах № 50, 50а, 50б и 50 В на проспекте Патриотов.
Подвоз питьевой воды будет организован с 10:00 до 17:00 17 и 18 октября по адресам: улица Центральная, 46 (отдел развития городского микрорайона Первое Мая), и проспект Патриотов, 50б.
— После отключения водоснабжения вода на некоторое время может изменить цвет. Это происходит из-за того, что трубы остаются без воды и контактируют с кислородом, вследствие чего моментально покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — напомнили в водоканале.
РИА «Воронеж» писало, что первый этап работ стартовал сегодня в 9:00. Изначально переключение на временную линию водоснабжения планировали начать еще в понедельник, 14 октября.