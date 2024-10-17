В Башкирии упал спрос на жилье

В Башкирии фиксируется падение спроса на жилье. Об этом сообщил заместитель управляющего Уральского ГУ Банка России Егор Михтанюк.
— В августе общее количество выданных ипотечных кредитов снизилось по сравнению с августом 2023 года более чем вдвое — до 4400. Число ипотечных кредитов на новостройки сократилось в 2,2 раза, на вторичное жилье — в 1,5 раза. Общая доля льготных кредитов снизилась до 44%, а во втором квартале была 71%", — пояснил Михтанюк.
Как отметили в Нацбанке, спрос на жилье снизился по несколько причинам. В их числе завершение безадресной льготной ипотеки на новостройки, ужесточение условий по другим программам с господдержкой и повышение ставок по рыночной ипотеке.
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