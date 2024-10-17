В Башкирии упал спрос на жилье

— В августе общее количество выданных ипотечных кредитов снизилось по сравнению с августом 2023 года более чем вдвое — до 4400. Число ипотечных кредитов на новостройки сократилось в 2,2 раза, на вторичное жилье — в 1,5 раза. Общая доля льготных кредитов снизилась до 44%, а во втором квартале была 71%", — пояснил Михтанюк.