Кладовки по цене 2230 — 4400 долларов продаются в Минске

Кладовые — это, конечно, нужное семье пространство особенно в небольших квартирах. Раньше там хранили закатки, ненужные вещи, которые еще могут пригодиться в хозяйстве, лыжи, санки, пылесос, гладильную доску. Сейчас все больше — велосипеды, электросамокаты, сапборды, сноуборды, коробки с не пристроенными вещами и все те же закатки с бабушкиной дачи.