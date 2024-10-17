Кладовки по цене 2230 — 4400 долларов продаются в Минске

«Минскстрой» разместил информацию, что жильцам одной из столичных новостроек предлагают прикупить кладовые по цене от 7360 рублей, или примерно 2230 долларов в эквиваленте, за 3,2 квадратных метра до 14520 рублей, или примерно 4400 долларов, за 6,6 квадратных метра. Цена квадрата кладовки 2200−2300 рублей.
«Дешевле точно не будет», — уверяют строители.
Кладовые — это, конечно, нужное семье пространство особенно в небольших квартирах. Раньше там хранили закатки, ненужные вещи, которые еще могут пригодиться в хозяйстве, лыжи, санки, пылесос, гладильную доску. Сейчас все больше — велосипеды, электросамокаты, сапборды, сноуборды, коробки с не пристроенными вещами и все те же закатки с бабушкиной дачи.
Кстати, земельные участки под Минском снова начнут продаваться после перерыва. Начальная стоимость 13,8 сотки — 15 500 рублей, ненамного дороже кладовки в Минске (здесь подробнее).
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