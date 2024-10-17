В Краснодаре ограничат движение из-за выставки трофейной техники из зоны СВО

Припарковать машины можно вдоль ул. Кубанская Набережная, в любом разрешенном ПДД месте, а также на парковке на Молодежной площади, уточняют в мэрии. Добраться до места проведения выставки можно на общественном транспорте. До остановки «Парк им. 30-летия Победы» по ул. Оранжерейной ходят автобусы № № 1, 3, 5, 9, 26, 44, 95 и троллейбус № 10.