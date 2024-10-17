В Краснодаре ограничат движение из-за выставки трофейной техники из зоны СВО

Запрет на движение машин действует с 6:00 17 октября до 15:00 23 октября. Машинам запрещено двигаться от ул. Кубанская Набережная до въезда в парк им. 30-летия Победы (ул. Береговая, 146).
Припарковать машины можно вдоль ул. Кубанская Набережная, в любом разрешенном ПДД месте, а также на парковке на Молодежной площади, уточняют в мэрии. Добраться до места проведения выставки можно на общественном транспорте. До остановки «Парк им. 30-летия Победы» по ул. Оранжерейной ходят автобусы № № 1, 3, 5, 9, 26, 44, 95 и троллейбус № 10.
Выставку трофейной техники в парке им. 30-летия Победы откроют 19 октября. Она будет работать четыре дня с 10:00 до 20:00. Там выставят бронетранспортеры, боевые машины пехоты, бронеавтомобили и танки Украины и стран НАТО, захваченные военнослужащими Южного военного округа в ходе спецоперации. Передвижную экспозицию вражеской боевой техники, стрелкового оружия и беспилотников привезут в Краснодар из Ставрополя.
«Экспонаты произведены в США, Канаде, Германии, Дании и Швеции. Украинская техника будет представлена танком Т-64БВ “Булат”. В роли экскурсоводов выступят участники СВО. Гости смогут подкрепиться на военно-полевой кухне и увидеть выступления краснодарских творческих коллективов», — отметили в администрации Краснодара.