Тепло постепенно приходит в дома Приморья: отопление поступило в 3,5 тысячи зданий

Напомним, к 18 октября планируется завершить все работы в металле на объектах ремонта тепловых сетей в дальневосточной столице. С этой даты тепло должно начать поступать в социальные учреждения, а с 24 октября к отоплению начнут подключать жилой фонд. Об этом заявил глава Владивостока Константин Шестаков во время объезда вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко ремонтируемых участков теплосетей.