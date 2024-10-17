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Тепло постепенно приходит в дома Приморья: отопление поступило в 3,5 тысячи зданий

Глава министерства ЖКХ Алексей Першин подчеркнул, что коммунальщики работают в усиленном режиме.

Источник: PrimaMedia.ru

Более трех тысяч домов в Приморье получили отопление. Глава министерства ЖКХ Алексей Першин сообщил, что коммунальщики работают в усиленном режиме, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

На сегодня запущено 474 из 804 котельных. Они подали тепло в 964 соцучреждения и почти в 3 500 жилых зданий. Так, отопление получили 30% домов и 60% социально значимых объектов. Практически во всех муниципалитетах Приморья начался отопительный сезон.

Напомним, к 18 октября планируется завершить все работы в металле на объектах ремонта тепловых сетей в дальневосточной столице. С этой даты тепло должно начать поступать в социальные учреждения, а с 24 октября к отоплению начнут подключать жилой фонд. Об этом заявил глава Владивостока Константин Шестаков во время объезда вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко ремонтируемых участков теплосетей.

ЖКХ