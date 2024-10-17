На 60-м году из жизни ушел глава Тихвинского района Ленобласти

В октябре 2005 года избран депутатом совета депутатов Тихвинского городского поселения первого созыва. В октябре 2009 года избран депутатом совета депутатов Тихвинского городского поселения второго созыва, заместителем главы Тихвинского городского поселения. В сентябре 2012 года и в сентябре 2014 года советами депутатов избирался главой Тихвинского района и Тихвинского городского поселения. Переизбирался главой Тихвинского района и Тихвинского городского поселения в 2019 и 2024 годах. Работу в совете депутатов совмещал с руководством местного отделения партии «Единая Россия». Воспитал двоих дочерей.