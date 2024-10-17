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На 60-м году из жизни ушел глава Тихвинского района Ленобласти

Утром 17 октября о безвременной кончине главы Тихвинского района Ленинградской области Александра Лазаревича сообщила пресс-служба правительства региона. Ему было 59 лет, в сентябре он был переизбран на посты главы Тихвинского городского поселения и Тихвинского района.

Источник: Администрация Тихвинского района Ленобласти

Александр Владимирович Лазаревич родился в Тихвине. Выпускник Волховского строительный техникума, в 2005 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию сервиса и экономики, в 2010 году — Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики. Занимал руководящие позиции на заводе «Трансмаш», предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского района.

В октябре 2005 года избран депутатом совета депутатов Тихвинского городского поселения первого созыва. В октябре 2009 года избран депутатом совета депутатов Тихвинского городского поселения второго созыва, заместителем главы Тихвинского городского поселения. В сентябре 2012 года и в сентябре 2014 года советами депутатов избирался главой Тихвинского района и Тихвинского городского поселения. Переизбирался главой Тихвинского района и Тихвинского городского поселения в 2019 и 2024 годах. Работу в совете депутатов совмещал с руководством местного отделения партии «Единая Россия». Воспитал двоих дочерей.

Соболезнования в связи с кончиной господина Лазаревича выразили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов.