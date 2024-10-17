Выжившему после 67 дней в море Михаилу Пичугину грозит 7 лет тюрьмы? Ответ юриста

46-летний Михаил Пичугин, которого в сети прозвали русским робинзоном, продолжает восстанавливаться в областной магаданской больнице. После 67 дней дрейфа в Охотском море мужчина потерял 50 килограммов — половину изначального веса. В маленькой моторной лодке был не один. Его старший брат и 16-летний племянник тоже оказались в ловушке, но погибли. Сначала от еды отказался подросток, который не мог продолжать питаться сухой лапшой, консервированным горохом и дождевой водой. Затем, обезумев от горя, скончался его отец.
Правительство Магаданской области пообещало помочь Михаилу вернуться в родную Бурятию и транспортировать тела родных, но до финальной точки в этой истории еще далеко. В сети обсуждают вероятность того, что единственный выживший может получить реальный срок.
Подробнее — в материале КП-Иркутск.
Как семья из Бурятии оказалась в открытом море? Все началось с того, что Михаил переехал в Южно-Сахалинск. В гости он пригласил 49-летнего брата Серея, который разделял его любовь к охоте и рыбалке. Тот, в свою очередь, взял с собой сына, который мечтал увидеть китов.
— Они купили моторную лодку «Байкат 470», говорили, что она непотопляемая, — делилась с корреспондентом КП-Иркутск бывшая жена Сергея Наталья. — Затем судно зарегистрировали и перевезли к берегу Охотского моря. Запаслись водой, продуктами, спальниками, палатками. А 4 августа они втроем направились из села Москальво на Сахалине вдоль берега к Шантарским островам. Путь пролегал через мыс Перовского. У штурвала был Михаил, так как только у него есть права. На Шантарах их уже ждали друзья — две семьи с детьми.
На Шантарах компания рыбачила, смотрела на китов и отдыхала. Обратно Пичугины собрались 9 августа. Сели в лодку, но отплыв от берега, исчезли. Связь с ними оборвалась. По предварительным данным, из строя вышел мотор. Догрести до суши не вышло — сломалось весло. Затем потерялся якорь. Лодка начала дрейфовать.
Удивительно, но ни проходящие мимо корабли, ни пролетавшие над морем вертолеты не заметили стрелявших из сигнальных ракетниц сибиряков. Никаких следов не обнаружили и спасатели МЧС сразу трех регионов: Магаданской области, Хабаровского и Камчатского краев.
На борту катамарана было 20 литров воды и еда, которой хватило бы на две недели, но туристы растягивали провизию, как могли. Еще более экстремальными условия для выживания делала погода. На берегу температура воздуха опускалась до −10 градусов, температура воды составляла не более 4.
— Забирался под спальник из верблюжьей шерсти, — рассказывал сам Михаил, находясь уже в больнице. — Он мокрый, не сохнет. Но поерзаешь-поерзаешь и согреешься. У меня выбора нет. У меня мама осталась дома, дочка осталась дома.
По словам мужчины, племянника не стало 18 сентября. Организм подростка не выдержал длительного истощения. Трагедия сильно отразилась на психологическом состоянии его отца, который также перестал есть и ушел из жизни спустя 10 дней. Их тела Михаил обернул в брезент.
На 67 день дрейфа у берегов Камчатки надувную моторную лодку засекли радары рыбацкого траулера «Ангел». Экипаж поднял изможденного робинзона на борт и доставил в Магаданскую область, где ему оказали медпомощь.
— Как выжил? С божьей помощью. Как еще, если меня спас «Ангел», — смеялся Михаил в ответ на вопросы журналистов.
Следователи Восточного МСУТ СК России расследуют уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Изъят и осмотрен катамаран Пичугиных, допрошены свидетели, а также назначены несколько экспертиз.
Максимальное наказание за указанное преступление — 7 лет лишения свободы. Именно их в СМИ «приписывают» Михаилу Пичугину. Якобы он как водитель судна должен нести ответственность за случившееся. Однако, официально подозреваемым по делу туриста не объявили.
— Если рассуждать теоретически, то в первую очередь необходимо определить, какие именно нарушения по использованию водного транспорта были допущены, и насколько они были грубыми, — комментирует ситуацию адвокат с 15-летним опытом Артем Адругов. — Во-вторых, в суде будут учтены смягчающие обстоятельства вплоть до положительной характеристики обвиняемого. К тому же, у Михаила на иждивении находится несовершеннолетняя дочь. Третий фактор, влияющий на суровость приговора — привлекался ли ранее человек к уголовной ответственности. Как правило, если человек совершил преступление впервые и преступление совершено по неосторожности, велика вероятность назначения наказания условно.
Известно, что у туристов не было альтернативного средства связи. В море — это спутниковый телефон. С его помощью можно из любой точки позвать на помощь и поделиться координатами.
— Водитель транспортного средства всегда несет ответственность за безопасность пассажиров, — говорит заместитель начальника отряда экстренного реагирования Пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Развозжаев. — То есть в его обязанностях проследить, что на всех надеты спасательные жилеты, а также оснастить судно согласно требованиям ГИМС. В списке: спасательный линь, весла, огнетушитель, черпак или ручной насос, сигнальные ракетницы. В данном случае туристы должны были подготовиться еще более тщательно. Они выходили в море, к тому же, с ними был несовершеннолетний. Это повышает риски. Стоит всегда иметь дублирующий двигатель, либо запасную пару весел.
Что происходило на борту «Байката 470» в течение 67 дней, предстоит выяснить следствию. Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования дела.