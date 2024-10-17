Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выжившему после 67 дней в море Михаилу Пичугину грозит 7 лет тюрьмы? Ответ юриста

Юрист: выжившему после 67 дней в море Михаилу Пичугину может грозить условный срок.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

46-летний Михаил Пичугин, которого в сети прозвали русским робинзоном, продолжает восстанавливаться в областной магаданской больнице. После 67 дней дрейфа в Охотском море мужчина потерял 50 килограммов — половину изначального веса. В маленькой моторной лодке был не один. Его старший брат и 16-летний племянник тоже оказались в ловушке, но погибли. Сначала от еды отказался подросток, который не мог продолжать питаться сухой лапшой, консервированным горохом и дождевой водой. Затем, обезумев от горя, скончался его отец.

Правительство Магаданской области пообещало помочь Михаилу вернуться в родную Бурятию и транспортировать тела родных, но до финальной точки в этой истории еще далеко. В сети обсуждают вероятность того, что единственный выживший может получить реальный срок.

Подробнее — в материале КП-Иркутск.

БРАТ И ПЛЕМЯННИК МИХАИЛА ПИЧУГИНА

Как семья из Бурятии оказалась в открытом море? Все началось с того, что Михаил переехал в Южно-Сахалинск. В гости он пригласил 49-летнего брата Серея, который разделял его любовь к охоте и рыбалке. Тот, в свою очередь, взял с собой сына, который мечтал увидеть китов.

16-летний парень и его отец погибли с разницей в 10 дней. Фото: личный архив.

— Они купили моторную лодку «Байкат 470», говорили, что она непотопляемая, — делилась с корреспондентом КП-Иркутск бывшая жена Сергея Наталья. — Затем судно зарегистрировали и перевезли к берегу Охотского моря. Запаслись водой, продуктами, спальниками, палатками. А 4 августа они втроем направились из села Москальво на Сахалине вдоль берега к Шантарским островам. Путь пролегал через мыс Перовского. У штурвала был Михаил, так как только у него есть права. На Шантарах их уже ждали друзья — две семьи с детьми.

На Шантарах компания рыбачила, смотрела на китов и отдыхала. Обратно Пичугины собрались 9 августа. Сели в лодку, но отплыв от берега, исчезли. Связь с ними оборвалась. По предварительным данным, из строя вышел мотор. Догрести до суши не вышло — сломалось весло. Затем потерялся якорь. Лодка начала дрейфовать.

КАК МИХАИЛ ПИЧУГИН ВЫЖИВАЛ В МОРЕ

Удивительно, но ни проходящие мимо корабли, ни пролетавшие над морем вертолеты не заметили стрелявших из сигнальных ракетниц сибиряков. Никаких следов не обнаружили и спасатели МЧС сразу трех регионов: Магаданской области, Хабаровского и Камчатского краев.

На борту катамарана было 20 литров воды и еда, которой хватило бы на две недели, но туристы растягивали провизию, как могли. Еще более экстремальными условия для выживания делала погода. На берегу температура воздуха опускалась до −10 градусов, температура воды составляла не более 4.

— Забирался под спальник из верблюжьей шерсти, — рассказывал сам Михаил, находясь уже в больнице. — Он мокрый, не сохнет. Но поерзаешь-поерзаешь и согреешься. У меня выбора нет. У меня мама осталась дома, дочка осталась дома.

Моторная лодка катамаранного типа выдержала дрейф. Ее туристы привезли из Бурятии. Фото: личный архив.

По словам мужчины, племянника не стало 18 сентября. Организм подростка не выдержал длительного истощения. Трагедия сильно отразилась на психологическом состоянии его отца, который также перестал есть и ушел из жизни спустя 10 дней. Их тела Михаил обернул в брезент.

На 67 день дрейфа у берегов Камчатки надувную моторную лодку засекли радары рыбацкого траулера «Ангел». Экипаж поднял изможденного робинзона на борт и доставил в Магаданскую область, где ему оказали медпомощь.

— Как выжил? С божьей помощью. Как еще, если меня спас «Ангел», — смеялся Михаил в ответ на вопросы журналистов.

КАКИЕ ПОСЛЕДТВИЯ МОГУТ ЖДАТЬ МИХАИЛА ПИЧУГИНА

Следователи Восточного МСУТ СК России расследуют уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Изъят и осмотрен катамаран Пичугиных, допрошены свидетели, а также назначены несколько экспертиз.

Максимальное наказание за указанное преступление — 7 лет лишения свободы. Именно их в СМИ «приписывают» Михаилу Пичугину. Якобы он как водитель судна должен нести ответственность за случившееся. Однако, официально подозреваемым по делу туриста не объявили.

Михали потерял половину веса. Фото: личный архив/ правительство Магаданской области.

— Если рассуждать теоретически, то в первую очередь необходимо определить, какие именно нарушения по использованию водного транспорта были допущены, и насколько они были грубыми, — комментирует ситуацию адвокат с 15-летним опытом Артем Адругов. — Во-вторых, в суде будут учтены смягчающие обстоятельства вплоть до положительной характеристики обвиняемого. К тому же, у Михаила на иждивении находится несовершеннолетняя дочь. Третий фактор, влияющий на суровость приговора — привлекался ли ранее человек к уголовной ответственности. Как правило, если человек совершил преступление впервые и преступление совершено по неосторожности, велика вероятность назначения наказания условно.

Известно, что у туристов не было альтернативного средства связи. В море — это спутниковый телефон. С его помощью можно из любой точки позвать на помощь и поделиться координатами.

— Водитель транспортного средства всегда несет ответственность за безопасность пассажиров, — говорит заместитель начальника отряда экстренного реагирования Пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Развозжаев. — То есть в его обязанностях проследить, что на всех надеты спасательные жилеты, а также оснастить судно согласно требованиям ГИМС. В списке: спасательный линь, весла, огнетушитель, черпак или ручной насос, сигнальные ракетницы. В данном случае туристы должны были подготовиться еще более тщательно. Они выходили в море, к тому же, с ними был несовершеннолетний. Это повышает риски. Стоит всегда иметь дублирующий двигатель, либо запасную пару весел.

Что происходило на борту «Байката 470» в течение 67 дней, предстоит выяснить следствию. Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования дела.