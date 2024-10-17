Выжившему после 67 дней в море Михаилу Пичугину грозит 7 лет тюрьмы? Ответ юриста

— Если рассуждать теоретически, то в первую очередь необходимо определить, какие именно нарушения по использованию водного транспорта были допущены, и насколько они были грубыми, — комментирует ситуацию адвокат с 15-летним опытом Артем Адругов. — Во-вторых, в суде будут учтены смягчающие обстоятельства вплоть до положительной характеристики обвиняемого. К тому же, у Михаила на иждивении находится несовершеннолетняя дочь. Третий фактор, влияющий на суровость приговора — привлекался ли ранее человек к уголовной ответственности. Как правило, если человек совершил преступление впервые и преступление совершено по неосторожности, велика вероятность назначения наказания условно.