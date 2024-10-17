Нацпроект «Цифровая экономика» поможет связать ИТ-разработчиков с индустриальными гигантами

За последние несколько лет уже разработаны отечественные аналоги популярного ПО, в частности систем САПР, Smart Design и Smart Manufacturing. Если в 2021 году уровень внедрения российского общесистемного и прикладного ПО составлял 41%, то в 2022 году он вырос до 50%, в 2023 году — примерно до 54%, а в этом году должен подойти к отметке в 60%. Эти данные подкрепляют темпы увеличения продаж отечественного ПО: за 2022 год они выросли на 25% по сравнению с 2021 годом, и на 12,5% в 2023 году. До 2028 года ожидается ускорение темпов роста рынка российских ИТ-разработок до 13−15% в год, прогнозирует консалтинговая компания Notamedia.