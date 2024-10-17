Капремонт Дворца культуры в Усть-Илимске выполнили на 83%

— В текущем году в Усть-Илимске завершается масштабное обновление двух главных культурных центров города — ДК «Дружба» и ДК им. И. И. Наймушина. Учреждения расположены на разных берегах, каждое из них посещает тысячи человек разного возраста. Работы по обновлению этих объектов имеют огромное значение для города, — подчеркнул осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков.