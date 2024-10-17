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Капремонт Дворца культуры в Усть-Илимске выполнили на 83%

Ремонт стартовал ещё весной 2022 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимске на 83% завершен капитальный ремонт Дворца культуры «Дружба». Работы начались еще весной 2022 года. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, его проводили по госпрограмме «Развитие культуры».

— В текущем году в Усть-Илимске завершается масштабное обновление двух главных культурных центров города — ДК «Дружба» и ДК им. И. И. Наймушина. Учреждения расположены на разных берегах, каждое из них посещает тысячи человек разного возраста. Работы по обновлению этих объектов имеют огромное значение для города, — подчеркнул осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков.

За время работ отремонтировали кровлю и укрепили фасад, были обновлены окна, двери, улучшена система безопасности. Проведен ремонт классов и кабинетов. Почти завершены работы по фасадному освещению. Сейчас идет облагораживание прилегающей территории. Сдача запланирована до конца декабря текущего года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре благоустроили сквер в самом центре города. Там поставили лавочки и обновили плитку.