Ушел из жизни известный омский ресторатор Ян Скопин

Ушел из жизни знаменитый ресторатор, основатель легендарного омского ресторана Skopin Ян Скопин. В последние годы он жил в Новосибирске, где развивал ресторанный бизнес.
О несвоевременной кончине именитого омича изданию «Коммерческие вести» сообщили друзья ресторатора.
Яну Скопину было всего 56 лет, как сообщили его друзья, подвело здоровье. Подробности не разглашаются.
Ян Скопин родился 5 апреля 1968 года в Омске, учился в СибАДИ. Начинал бизнес с дистрибуции алкоголя, затем к хорошему вину присоединилась и отличная кухня. Первые энотеки Skopin заработали в Омске и в Новосибирске. В апреле 2023 года независимая ресторанная премия WhereToEat Russia включила новосибирский ресторан Skopin в сотню лучших российских ресторанов.