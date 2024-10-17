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Ушел из жизни известный омский ресторатор Ян Скопин

Основателю легендарного ресторана Skopin было всего 56 лет.

Источник: Комсомольская правда

Ушел из жизни знаменитый ресторатор, основатель легендарного омского ресторана Skopin Ян Скопин. В последние годы он жил в Новосибирске, где развивал ресторанный бизнес.

О несвоевременной кончине именитого омича изданию «Коммерческие вести» сообщили друзья ресторатора.

Яну Скопину было всего 56 лет, как сообщили его друзья, подвело здоровье. Подробности не разглашаются.

Ян Скопин родился 5 апреля 1968 года в Омске, учился в СибАДИ. Начинал бизнес с дистрибуции алкоголя, затем к хорошему вину присоединилась и отличная кухня. Первые энотеки Skopin заработали в Омске и в Новосибирске. В апреле 2023 года независимая ресторанная премия WhereToEat Russia включила новосибирский ресторан Skopin в сотню лучших российских ресторанов.