Ушел из жизни известный омский ресторатор Ян Скопин

Ян Скопин родился 5 апреля 1968 года в Омске, учился в СибАДИ. Начинал бизнес с дистрибуции алкоголя, затем к хорошему вину присоединилась и отличная кухня. Первые энотеки Skopin заработали в Омске и в Новосибирске. В апреле 2023 года независимая ресторанная премия WhereToEat Russia включила новосибирский ресторан Skopin в сотню лучших российских ресторанов.