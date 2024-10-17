Сергей Жуков раскритиковал каверы на песни «Руки Вверх!»

Лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков пожаловался, что современные каверы на композиции коллектива сделаны некачественно.
По словам артиста, интерпретации от молодых рэперов полны нецензурной лексики. «Просто об этом никто не знает, а мы спасли мир. Нам это пришлось послушать. Когда мне присылают, я сижу, у меня уши свернулись в трубочку. Я говорю: “Кто-нибудь услышал хоть одно слово кроме мата?”», — поделился Жуков в интервью Юлии Меньшовой.
Сергей настаивает, что в создании каверов нужен «нежный и ласковый подход». В качестве примера музыкант привел свои версии песен Вячеслава Добрынина. Самому композитору нравились работы Жукова.
Ранее певца обвинили в незаконном использовании треков «Руки Вверх!» в одноименной картине о группе.