Сергей Жуков раскритиковал каверы на песни «Руки Вверх!»

По словам артиста, интерпретации от молодых рэперов полны нецензурной лексики. «Просто об этом никто не знает, а мы спасли мир. Нам это пришлось послушать. Когда мне присылают, я сижу, у меня уши свернулись в трубочку. Я говорю: “Кто-нибудь услышал хоть одно слово кроме мата?”», — поделился Жуков в интервью Юлии Меньшовой.