РИА Новости: врача Буянову задержали у границы РФ с крупной суммой

Кроме того, в суде сообщили, что при задержании у педиатра были с собой средства связи. Их использование было запрещено: Буянова не могла пользоваться интернетом, почтой и даже телеграфом, а также общаться со свидетелями по ее делу и другими участниками судопроизводства, кроме защитников, следователей и прокурора. Во время поездки врач перестала выходить на связь, поэтому следствие решило, что обвиняемая скрывается. Наличие у Буяновой средств связи адвокат не прокомментировал.