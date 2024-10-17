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Губернатор проверил строительство развязки у Дрокино и социальных объектов в Емельяново

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков совершил рабочую поездку в Емельяновский район.

Источник: Правительство Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков совершил рабочую поездку в Емельяновский район.

По дороге в райцентр он проверил строительство автомобильной развязки на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе села Дрокино. Напомним, работы начались еще в 2019 году силами УСК «Сибиряк». Но к намеченному сроку доделать объект не успели и контракт с компанией расторгли. С весны этого года достраивает развязку новый подрядчик — «НБС Сибирь», а водители постоянно жалуются на то, что в районе развязки затруднён проезд и регулярно собираются пробки.

Представители подрядчика заверили Михаила Котюкова, что сейчас работы находятся в завершающей стадии, идет подготовка к оформлению необходимых разрешительных документов. «Уже в самое ближайшее время автомобильное движение будет организовано без каких-либо ограничений», — сообщили строители.

В поселке Емельяново Михаил Котюков оценил ход строительства поликлиники Емельяновской районной больницы на 400 посещений в день и школы на 450 учащихся с дополнительными дошкольными группами на 100 мест.

Главе региона рассказали, что оба объекта проблемные. Так, поликлиника возводится с отставанием от графика — одной из главных причин задержки стала необходимость переноса трансформаторной подстанции, которая до марта этого года находилась на месте одного из сегментов нового здания. Сейчас оно уже построено, проводится облицовка и отделка. Представители подрядчика заверили губернатора, что в ближайшее время все работы будут завершены, после чего можно будет переходить к комплектованию поликлиники оборудованием.

Что касается школы, здесь работы осложняло то, что непосредственно над стройплощадкой проходят высоковольтные провода. По словам подрядчиков, сейчас вопрос с переносом ЛЭП решён, в ближайшее время провода будут перенаправлены и возведение школьного корпуса продолжится. В уже готовых помещениях здания параллельно идут отделочные работы.

Михаил Котюков поручил главе Емельяновского района Сергею Дамову еженедельно контролировать ход строительства важных социальных объектов. Министерству строительства и ЖКХ поручено, не дожидаясь завершения строительства поликлиники, провести оценку необходимости реконструкции старого корпуса Емельяновской больницы, где расположен стационар, а по завершении всех работ оформить фасады зданий в едином стиле. А представителям школы губернатор рекомендовал заранее начать комплектовать ее преподавателями и воспитателями.