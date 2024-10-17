Губернатор проверил строительство развязки у Дрокино и социальных объектов в Емельяново

Главе региона рассказали, что оба объекта проблемные. Так, поликлиника возводится с отставанием от графика — одной из главных причин задержки стала необходимость переноса трансформаторной подстанции, которая до марта этого года находилась на месте одного из сегментов нового здания. Сейчас оно уже построено, проводится облицовка и отделка. Представители подрядчика заверили губернатора, что в ближайшее время все работы будут завершены, после чего можно будет переходить к комплектованию поликлиники оборудованием.