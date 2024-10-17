Названы сроки открытия катка на Площади 1905 года в Екатеринбурге

Впервые идею отдать главную городскую площадь под каток мэр озвучил в августе. По признанию Орлова, он хотел бы, чтобы в будущем каток в самом центре города работал три-четыре месяца в году — с ноября по март. Позднее в администрации признали, что из-за возможного переноса ледового городка в Исторический сквер горожане могут не увидеть привычного разнообразия дворцов, скульптур и других сооружений изо льда.