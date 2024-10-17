Названы сроки открытия катка на Площади 1905 года в Екатеринбурге

«Подготовка идет полным ходом. Надеемся, что в середине декабря, с учетом погодных условий, лед на площади будет замораживаться натуральным способом. Ориентировочно до середины февраля каток будет функционировать», — цитирует Зубакина «Уралинформбюро».
Напомним, разрабатывать проект доверили команде парка Маяковского. Помимо самого льда, на площади 1905 года появятся просторный павильон с прокатом коньков, камера хранения и палатки с едой и напитками. Мэрия рассчитывает устроить праздничное открытие с выступлениями фигуристов. Встретить 2025 год можно будет прямо на катке.
Ледовый городок, который много лет украшал площадь 1905 года в новогодние праздники, будет перенесен. Как ранее анонсировала мэрия, новое место — Исторический сквер на Плотинке. О наполнении будущего ледового городка городские власти пока не сообщают. Орлов лишь дал понять, что детские горки появятся и этой зимой.
Впервые идею отдать главную городскую площадь под каток мэр озвучил в августе. По признанию Орлова, он хотел бы, чтобы в будущем каток в самом центре города работал три-четыре месяца в году — с ноября по март. Позднее в администрации признали, что из-за возможного переноса ледового городка в Исторический сквер горожане могут не увидеть привычного разнообразия дворцов, скульптур и других сооружений изо льда.