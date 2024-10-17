Жители Новосибирска пожаловались на огромное количество крыс в городе

По его словам, за год количество выводков колеблется от трех до восьми, а длительность беременности крыс составляет один месяц. При этом, как утверждает Баринов, на свет появляется потомство из 25−80 штук.



Сибиряк предложил начать централизованно травить и уничтожать грызунов.



Также он выступил против поощрения сомнительной торговли едой (киоски по продаже шаурмы, хот-догов, прим. ред.), где, по его словам, сплошная антисанитария.



Уточним, что крысы отличаются высокой выживаемостью и способностью адаптироваться к различным условиям, что позволяет им обитать практически во всех климатических зонах мира.



По информации Роспотребнадзора, ежегодно в России около 20 тысяч человек обращаются за медицинской помощью из-за укусов крыс, а по всему миру этот показатель достигает 100 тысяч. Места обитания серой крысы тесно связаны с человеческой деятельностью. Они часто заселяют городские здания, находят подходящие условия для жизни и кормления, особенно в пищевых и продовольственных объектах. Крысы предпочитают такие места, как свалки, склады и подвалы.