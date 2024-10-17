Три новых памятника природы регионального значения появились в Иркутской области

Указы подписал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Памятник природы «Водопады реки Подкомарной» расположен на территории Слюдянского района, а «Водопад на реке Заворотницкой» и «Водопад на реке Безымянной» находятся в Ольхонском районе. Эти территории славятся своей живописной природой и важны для сохранения биоразнообразия и уникальных ландшафтных комплексов региона.
Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах были созданы охранные зоны. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области проводит планомерную работу по установлению охранных зон вокруг памятников природы и внесению их границ в Единый государственный реестр недвижимости.
«Охранные зоны необходимы для того, чтобы уникальные природные объекты могли сохранять свои экосистемы и ландшафтные особенности. Это важная часть природоохранной работы региона», — отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.
По состоянию на 3 октября 2024 года, охранные зоны были установлены вокруг 33 памятников природы. До конца года планируют утвердить еще 9 охранных зон, что будет способствовать еще большей защите природного наследия Иркутской области, отмечает пресс-служба Правительства региона.