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Три новых памятника природы регионального значения появились в Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутской области утверждены границы охранных зон трех новых памятников природы регионального значения: «Водопады реки Подкомарной», «Водопад на реке Заворотницкой» и «Водопад на реке Безымянной».

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Указы подписал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Памятник природы «Водопады реки Подкомарной» расположен на территории Слюдянского района, а «Водопад на реке Заворотницкой» и «Водопад на реке Безымянной» находятся в Ольхонском районе. Эти территории славятся своей живописной природой и важны для сохранения биоразнообразия и уникальных ландшафтных комплексов региона.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах были созданы охранные зоны. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области проводит планомерную работу по установлению охранных зон вокруг памятников природы и внесению их границ в Единый государственный реестр недвижимости.

«Охранные зоны необходимы для того, чтобы уникальные природные объекты могли сохранять свои экосистемы и ландшафтные особенности. Это важная часть природоохранной работы региона», — отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

По состоянию на 3 октября 2024 года, охранные зоны были установлены вокруг 33 памятников природы. До конца года планируют утвердить еще 9 охранных зон, что будет способствовать еще большей защите природного наследия Иркутской области, отмечает пресс-служба Правительства региона.

экология