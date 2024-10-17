Три новых памятника природы регионального значения появились в Иркутской области

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах были созданы охранные зоны. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области проводит планомерную работу по установлению охранных зон вокруг памятников природы и внесению их границ в Единый государственный реестр недвижимости.