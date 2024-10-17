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Из Красноярска запустят субсидированные рейсы в Пермь

Полеты будут выполняться два раза в неделю.

Источник: Комсомольская правда

Со 2 ноября авиакомпания «Россия» запустит субсидированные рейсы из Красноярска в Пермь. Пресс-служба перевозчика сообщает, что билеты по государственной программе, направленной на развитие региональных перевозок, доступны всем желающим.

Полеты будут выполняться дважды в неделю: из Красноярска — по вторникам и субботам, а из Перми — по средам и воскресеньям. Судя по сайту «Аэрофлота», стоимость билета в одну сторону начинается от семи тысяч рублей.

Сейчас в Пермь можно улететь только с пересадкой.

Ранее мы писали, что в Красноярске изменят схему движения около железнодорожного вокзала. Ограничения связаны с переустройством инженерных сетей для строительства метро.