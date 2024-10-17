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Вандалы изрисовали стены в Воскресенской районной больнице

Недавно в медучреждении сделали ремонт.

Источник: Живем в Нижнем

Вандалы изрисовали стены и испортили сантехнику в Воскресенской районной больнице в Нижегородской области. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ННГУ Алексей Никонов в телеграм-канале.

Недавно в медицинском учреждении завершился ремонт. В помещениях отремонтировали полы, потолки, покрасили стены, поменяли электрику, пожарную сигнализацию и вентиляцию.

С момента завершения ремонтных работ прошло меньше недели, однако вандалы уже изрисовали стены, а сантехнику раскололи. Главный врач ЦРБ Наталья Ильина попросила посетителей уважать чужой труд и бережно относиться к имуществу больницы.

Ранее неизвестные сломали качели на Ярмарочном проезде в Нижнем Новгороде.