Вандалы изрисовали стены в Воскресенской районной больнице

Вандалы изрисовали стены и испортили сантехнику в Воскресенской районной больнице в Нижегородской области. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ННГУ Алексей Никонов в телеграм-канале.
Недавно в медицинском учреждении завершился ремонт. В помещениях отремонтировали полы, потолки, покрасили стены, поменяли электрику, пожарную сигнализацию и вентиляцию.
С момента завершения ремонтных работ прошло меньше недели, однако вандалы уже изрисовали стены, а сантехнику раскололи. Главный врач ЦРБ Наталья Ильина попросила посетителей уважать чужой труд и бережно относиться к имуществу больницы.
Ранее неизвестные сломали качели на Ярмарочном проезде в Нижнем Новгороде.