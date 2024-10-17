В волгоградской Горьковке открылась выставка работ Зураба Церетели

В областной универсальной научной библиотеке имени Горького 16 октября открылась юбилейная выставка Зураба Церетели, посвященная его 90-летию. Жители и гости Волгограда смогут увидеть работы выдающегося российского художника-монументалиста, скульптора, живописца и педагога.
Работы Зураба Церетели известны во всем мире. В Горьковке можно увидеть две его скульптурные композиции и более 40 картин в технике объемной эмали и графики.
— На всероссийских выставках, в зале, где экспозиции готовились к показу, его работы узнавали сразу, потому что они всегда были яркие, эмоциональные, звучные, самое настоящее буйство и радость света, пир для глаз, — делится впечатлениями директор художественной школы № 1 имени Федорова Лидия Ишкова.
Насладиться прекрасным и зарядиться позитивными эмоциями смогут и все волгоградцы. Выставка Зураба Церетели в Горьковке будет работать до 15 декабря. Вход для всех свободный в часы работы библиотеки.