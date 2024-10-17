В волгоградской Горьковке открылась выставка работ Зураба Церетели

— На всероссийских выставках, в зале, где экспозиции готовились к показу, его работы узнавали сразу, потому что они всегда были яркие, эмоциональные, звучные, самое настоящее буйство и радость света, пир для глаз, — делится впечатлениями директор художественной школы № 1 имени Федорова Лидия Ишкова.