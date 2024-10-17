Допустимая норма была превышена в 9 раз: в Башкирии поймали пьяного водителя

Как рассказал глава дорожной полиции региона, на телефон доверия МВД позвонил неравнодушный гражданин. Он сказал, что возле села Янгискаин Гафурийского района заметил «Ладу Калину», которой управлял пьяный мужчина. Ближайшие пост оперативно задержал этого водителя — им оказался 34-летний местный житель. Его нетрезвость подтвердилась: освидетельствование показало 1,420 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха — допустимая норма была превышена в девять раз.