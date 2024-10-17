Допустимая норма была превышена в 9 раз: в Башкирии поймали пьяного водителя

В Башкирии сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя. Об этом 17 октября сообщил руководитель ГАИ республики Владимир Севастьянов.
Как рассказал глава дорожной полиции региона, на телефон доверия МВД позвонил неравнодушный гражданин. Он сказал, что возле села Янгискаин Гафурийского района заметил «Ладу Калину», которой управлял пьяный мужчина. Ближайшие пост оперативно задержал этого водителя — им оказался 34-летний местный житель. Его нетрезвость подтвердилась: освидетельствование показало 1,420 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха — допустимая норма была превышена в девять раз.
-. В отношении него было составлено несколько административных материалов, в том числе за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, — отметил Севастьянов.
Машину нарушителя поместили на спецстоянку.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.