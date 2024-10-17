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Чиновники назвали новосибирцам самый быстрый вид транспорта

С левого берега на правый всего за 6 минут.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области предложило жителям использовать альтернативу автомобилям для быстрого перемещения по городу.

— Пересадка жителей на пригородный поезд способствует снижению загруженности автомобильных дорог и сокращению аварийных ситуаций, — сообщает пресс-служба министерства.

По утверждению сотрудников, это особенно актуально в период проведения ремонта дорожного полотна и плохой погоды.

Использование электропоездов исключает возможность опоздания на работу или учебу, пишут чиновники. Так, с левого берега Новосибирска можно перебраться на правый всего за 6 минут.