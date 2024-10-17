Чиновники назвали новосибирцам самый быстрый вид транспорта

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области предложило жителям использовать альтернативу автомобилям для быстрого перемещения по городу.
— Пересадка жителей на пригородный поезд способствует снижению загруженности автомобильных дорог и сокращению аварийных ситуаций, — сообщает пресс-служба министерства.
По утверждению сотрудников, это особенно актуально в период проведения ремонта дорожного полотна и плохой погоды.
Использование электропоездов исключает возможность опоздания на работу или учебу, пишут чиновники. Так, с левого берега Новосибирска можно перебраться на правый всего за 6 минут.