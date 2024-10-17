Из всех ОРВИ омичи чаще всего болеют COVID-19

Омский Роспортебнадзор опубликовал на своем сайте данные о заболеваемости омичей острыми респираторными заболеваниями и ходе прививочной компании против гриппа.
По данным ведомства, омичи по-прежнему чаще всего болеют коронавирусной инфекцией. COVID-19 выявлен у 89, 7% жителей региона, заболевших в период с 7 по 13 октября. Риновирусы составили всего 10,3%.
Между тем в санитарной службе активно призывают омичей прививаться от гриппа. Прививочная кампания продолжается, поставить вакцину можно поликлиниках по месту жительства, работы и учебы, либо в медицинских центрах, имеющих лицензию на данный вид деятельности.
На сегодняшний день прививки от гриппа получили 550 тысяч, в том числе более 223 тысяч детей.
А вот по данным опершатаба на сайте «Стопкоронавирус. РФ», заболеваемость ковидом в регионе снижается. За неделю с 7 по 13 октября в Омской области было выявлено 176 случаев заболевания, 20 пациентов были госпитализированы, выздоровели 262 жителя региона.