Из всех ОРВИ омичи чаще всего болеют COVID-19

А вот по данным опершатаба на сайте «Стопкоронавирус. РФ», заболеваемость ковидом в регионе снижается. За неделю с 7 по 13 октября в Омской области было выявлено 176 случаев заболевания, 20 пациентов были госпитализированы, выздоровели 262 жителя региона.