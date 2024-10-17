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Вдоль Ташкентской кольцевой автодороги построят развлекательный бульвар

Хокимият Ташкента объявил сегодня о старте нового и необычного проекта — строительства развлекательного бульвара вдоль Ташкентской кольцевой автодороги. Проект создается в рамках государственно-частного партнерства и направлен на создание общественной зоны, которая станет местом притяжения для горожан.

Источник: Vaib.Uz

Что будет на бульваре?

Проект предполагает создание четырёх основных функциональных зон, каждая из которых предложит что-то уникальное для жителей и гостей города:

Гастрономическая зона: Здесь появятся кафе, рестораны, фастфуд-заведения, предлагающие широкий выбор блюд для всех вкусов. Это будет место, где можно будет отдохнуть с семьёй или друзьями за вкусной едой.

Спортивная зона: Для любителей активного образа жизни на бульваре будут созданы фитнес-центр, баскетбольные и футбольные площадки, а также магазины спортивных товаров.

Торговая зона: На бульваре разместятся магазины одежды, эко-рынок и другие торговые точки, где можно будет приобрести товары первой необходимости и модные вещи.

Детская развлекательная зона: Для детей будет организован батутный центр, игровые площадки и детский автодром, что создаст комфортные условия для семейного отдыха.

Размер и концепция

Общая площадь проекта составляет 3,1 га, длина бульвара — 1 км, а на его территории разместятся около 250 контейнеров. Лёгкие конструкции, которые будут использоваться при строительстве, позволят не только ускорить процесс возведения, но и придадут району уникальный архитектурный облик. Создание такой инфраструктуры будет способствовать развитию городской жизни, привлечению инвесторов и созданию нового центра притяжения для горожан.

Для реализации этого амбициозного проекта планируется сотрудничество с инвесторами. Объект будет передан в долгосрочную аренду на условиях ГЧП, что сделает проект ещё более привлекательным для бизнеса. Адрес нового развлекательного бульвара — Янгихаётский район, территория жилого массива Сергели-8, вдоль Ташкентской кольцевой автодороги.

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