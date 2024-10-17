Вдоль Ташкентской кольцевой автодороги построят развлекательный бульвар

Общая площадь проекта составляет 3,1 га, длина бульвара — 1 км, а на его территории разместятся около 250 контейнеров. Лёгкие конструкции, которые будут использоваться при строительстве, позволят не только ускорить процесс возведения, но и придадут району уникальный архитектурный облик. Создание такой инфраструктуры будет способствовать развитию городской жизни, привлечению инвесторов и созданию нового центра притяжения для горожан.