Вдоль Ташкентской кольцевой автодороги построят развлекательный бульвар

Что будет на бульваре?
Проект предполагает создание четырёх основных функциональных зон, каждая из которых предложит что-то уникальное для жителей и гостей города:
Гастрономическая зона: Здесь появятся кафе, рестораны, фастфуд-заведения, предлагающие широкий выбор блюд для всех вкусов. Это будет место, где можно будет отдохнуть с семьёй или друзьями за вкусной едой.
Спортивная зона: Для любителей активного образа жизни на бульваре будут созданы фитнес-центр, баскетбольные и футбольные площадки, а также магазины спортивных товаров.
Торговая зона: На бульваре разместятся магазины одежды, эко-рынок и другие торговые точки, где можно будет приобрести товары первой необходимости и модные вещи.
Детская развлекательная зона: Для детей будет организован батутный центр, игровые площадки и детский автодром, что создаст комфортные условия для семейного отдыха.
Размер и концепция
Общая площадь проекта составляет 3,1 га, длина бульвара — 1 км, а на его территории разместятся около 250 контейнеров. Лёгкие конструкции, которые будут использоваться при строительстве, позволят не только ускорить процесс возведения, но и придадут району уникальный архитектурный облик. Создание такой инфраструктуры будет способствовать развитию городской жизни, привлечению инвесторов и созданию нового центра притяжения для горожан.
Для реализации этого амбициозного проекта планируется сотрудничество с инвесторами. Объект будет передан в долгосрочную аренду на условиях ГЧП, что сделает проект ещё более привлекательным для бизнеса. Адрес нового развлекательного бульвара — Янгихаётский район, территория жилого массива Сергели-8, вдоль Ташкентской кольцевой автодороги.