Осень постепенно вступает в свои законные права. В крымской столице становится холоднее с каждым днем. Рассказываем, когда будут отапливать многоквартирные дома в Симферополе.
Первые батареи заработали в городе уже 17 октября. Их включили в школах и больницах Симферополя.
«Утверждено постановление “О начале отопительного сезона 2024−2025 годов на территории муниципального образования городской округ Симферополь в образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и учреждениях социально-культурного назначения”, — рассказали КП-Крым в пресс-службе администрации крымской столицы и добавили, что подачу тепла начали с 8:00.
Однако точной даты начала отопительного сезона в квартирах и домах еще нет. Как отметили в «Крымтеплокоммунэнерго», распоряжения о подаче тепла не поступало.
«Пока точной даты у нас нет. Документа на подписание — тоже. По законодательству, отопление включат при условии снижения среднесуточной температуры воздуха менее +8 градусов в течение пяти дней. Но пока среднесуточная температура выше», — отметили в пресс-службе предприятия.
Напомним, в прошлом году отопительный сезон стартовал 19 октября.