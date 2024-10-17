Когда будут отапливать многоквартирные дома в Симферополе

«Пока точной даты у нас нет. Документа на подписание — тоже. По законодательству, отопление включат при условии снижения среднесуточной температуры воздуха менее +8 градусов в течение пяти дней. Но пока среднесуточная температура выше», — отметили в пресс-службе предприятия.