Красноярцам предлагают сдать ненужные вещи или обменять их

Также участников акции ждут различные активности: мастер-классы «по творческому превращению отходов в предметы искусства» и созданию украшений из макулатуры. А еще гости послушают лекцию на тему озеленения города и попробуют себя в бизнес-игре «Завод», похожей на монополию — можно будет почувствовать себя директорами компаний, которые стараются сохранить экологический баланс.