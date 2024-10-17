Красноярцам предлагают сдать ненужные вещи или обменять их

Это может быть одежда, предметы интерьера, бижутерия, растения в горшках и прочее, рассказали в мэрии.
Вещи, оставшиеся без хозяина, передадут в благотворительный проект «Тотемка».
Также участников акции ждут различные активности: мастер-классы «по творческому превращению отходов в предметы искусства» и созданию украшений из макулатуры. А еще гости послушают лекцию на тему озеленения города и попробуют себя в бизнес-игре «Завод», похожей на монополию — можно будет почувствовать себя директорами компаний, которые стараются сохранить экологический баланс.
Эковечеринка пройдет 24 октября в молодёжном центре «Доброе дело» (улица Красномосковская, 42) с 17:30 до 20:00.
Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо зарегистрироваться по ссылке. Приносить вещи нужно только в хорошем состоянии.
Получить дополнительную информацию об акции можно в официальном сообществе волонтёрского центра и по телефону 205−20−19.