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Красноярцам предлагают сдать ненужные вещи или обменять их

Красноярцев приглашают на эковечеринку «Кладовка», где они смогут сдать свои ненужные вещи и обменяться ими друг с другом.

Это может быть одежда, предметы интерьера, бижутерия, растения в горшках и прочее, рассказали в мэрии.

Вещи, оставшиеся без хозяина, передадут в благотворительный проект «Тотемка».

Также участников акции ждут различные активности: мастер-классы «по творческому превращению отходов в предметы искусства» и созданию украшений из макулатуры. А еще гости послушают лекцию на тему озеленения города и попробуют себя в бизнес-игре «Завод», похожей на монополию — можно будет почувствовать себя директорами компаний, которые стараются сохранить экологический баланс.

Эковечеринка пройдет 24 октября в молодёжном центре «Доброе дело» (улица Красномосковская, 42) с 17:30 до 20:00.

​Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо зарегистрироваться по ссылке. Приносить вещи нужно только в хорошем состоянии.

Получить дополнительную информацию об акции можно в официальном сообществе​ волонтёрского центра и по телефону 205−20−19.

благотворительность