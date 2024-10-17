Засуха не повлияет на цену хлеба в Ростовской области, но возможны корректировки

Резкого роста цен на хлеб в Ростовской области не произошло, несмотря на прошедшие весенние заморозки и засуху. Об этом в пресс-центре агентства «Интерфакс» сообщил заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Дона Константин Рачаловский.
— Что касается цен, думаю, прямой зависимости от засухи нет, потому что зерна и в стране, и в Ростовской области собирается значительно больше, чем необходимо для хлебопечения. Здесь дефицита нет, мы не видим опережающего роста цен как на зерно, так и на муку, — отметил Константин Рачаловский.
При этом министр уточнил, что некоторые изменения в стоимости продукции все же возможны в связи с тратами производителей.
— Подрастают электричество, ГСМ и стоимость рабочей силы (сегодня, вы знаете, зарплата серьезно подрастает, и в том числе на предприятиях переработки). Какой-то рост цены хлеба мы прогнозируем, но в рамках той инфляции, которая есть в нашей экономике, — подчеркнул Константин Рачаловский.
Добавим, по данным минсельхозпрода региона, из-за погодных условий на Дону оказались повреждены «значительные площади посевов». По предварительной оценке, ущерб от морозов составил более 4 млрд рублей, а засуха привела к недополучению урожая.
— В сравнении с прошлым годом мы просели, не так как могли бы, все-таки технологии тоже сказываются, но, тем не менее, 11 млн тонн это не 16 млн тонн, которые были в 2023 году, — сказал Константин Рачаловский.
Сейчас в Ростовской области заканчивается уборка масличных культур, поздних зерновых, овощей, позднего картофеля, а также проводится закладка урожая следующего года.