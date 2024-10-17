Засуха не повлияет на цену хлеба в Ростовской области, но возможны корректировки

— Что касается цен, думаю, прямой зависимости от засухи нет, потому что зерна и в стране, и в Ростовской области собирается значительно больше, чем необходимо для хлебопечения. Здесь дефицита нет, мы не видим опережающего роста цен как на зерно, так и на муку, — отметил Константин Рачаловский.