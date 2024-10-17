В Новосибирске специалисты зафиксировали превышение аммиака в воздухе

Ранее в Новосибирске был объявлен режим «чёрного неба», связанный с рассеиванием в воздухе вредных примесей. Он продлится с 14 по 18 октября. В период действия режима «черного неба» специалисты обычно рекомендуют новосибирцам проводить на улице меньше времени и не проветривать помещения.