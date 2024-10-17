В Уфе приземлился правительственный спецборт

В СМИ предполагают, что на самолете мог прибыть президент России Владимир Путин — он должен принять участие в форуме «Россия — спортивная держава», который стартовал в башкирской столице. Пока официальных данных о прибытии главы государства нет. Кроме того, в сторону Уфы сейчас летит еще один спецборт того же летного отряда — RA-64532. Он уже миновал Казань и почти достиг границы Башкирии.