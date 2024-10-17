Более 100 мигрантов проверили во время рейда в Братске

В Братске прошли рейдовые мероприятия на соблюдение миграционного законодательства. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР региона, за время проверок были осмотрены документы более сотни иностранцев.
— Выявлены нарушения миграционного законодательства: нарушение режима пребывания на территории страны, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета. Четверо граждан незаконно находившихся на территории РФ, были выдворены, 10 привлечены к административной ответственности за нарушения в сфере миграции, — пояснили в ведомстве.
Правоохранители проверили лесоперерабатывающие организации в Центральном, Падунском и Правобережном округах северной столицы Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что чиновница из Иркутска отдала в руки аферистов более трех миллионов рублей.