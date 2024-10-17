Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филатов из Filatov & Karas поделился самым романтическим моментом на их концерте

По словам Алексея Филатова, это было летом на одном из сочинских выступлений. Парень предложил девушке жениться перед толпой в 20 тысяч человек.

Источник: Звук

По словам Алексея Филатова, это было летом на одном из сочинских выступлений. Парень предложил девушке жениться перед толпой в 20 тысяч человек.

Девушка согласилась. После этого Filatov & Karas сыграли композицию «Возьми мое сердце». «Я думаю это будет запоминающимся для нее событием!» — отметил Филатов в разговоре со Звук Медиа на финале «Музыкастинга 7.0» на «Новом Радио».

Филатов добавил, что это не первый раз, когда на концерте их группы делают предложение. Но при такой большой аудитории это было впервые.

Ранее участник Filatov & Karas объяснил, чего не хватает артистам в начале карьеры.