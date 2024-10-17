Филатов из Filatov & Karas поделился самым романтическим моментом на их концерте

По словам Алексея Филатова, это было летом на одном из сочинских выступлений. Парень предложил девушке жениться перед толпой в 20 тысяч человек.
Девушка согласилась. После этого Filatov & Karas сыграли композицию «Возьми мое сердце». «Я думаю это будет запоминающимся для нее событием!» — отметил Филатов в разговоре со Звук Медиа на финале «Музыкастинга 7.0» на «Новом Радио».
Филатов добавил, что это не первый раз, когда на концерте их группы делают предложение. Но при такой большой аудитории это было впервые.
Ранее участник Filatov & Karas объяснил, чего не хватает артистам в начале карьеры.