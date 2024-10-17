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На «Красноярских Столбах» снова заметили медведей

Гостевую базу «Нарым» национального парка «Красноярские Столбы» закрыли из-за медведей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 октября, для проживания туристов закрылся научно-познавательный комплекс «Нарым», который находится на территории «Красноярских Столбов». Пресс-служба национального парка сообщила, что причина такого решения — выход медведей в рекреационные зоны.

— Информируем туристов, что на Центральном входе все контейнеры по накоплению ТКО будут убраны со 2-й Поперечной, Перевала и Нарыма. Убедительно просим весь мусор уносить обратно в город, — добавили сотрудники «Столбов».

Объявленный ранее запрет на посещение парка в темное время суток сохраняется.

Когда снимут все ограничения, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае застрелили медведя, который держал в страхе село Каратузское.

флора и фауна