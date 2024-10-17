«Черное небо» опустилось на четыре города Красноярского края и Хакасии

Специалисты Среднесибрского УГМС прогнозируют в Красноярске в течение суток «относительно высокое» загрязнение воздуха. Все это время за его качеством будут следить эксперты из Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Они уже усилили мониторинг в краевом центре и Минусинске.