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«Черное небо» опустилось на четыре города Красноярского края и Хакасии

Режим «черного неба» ввели в четырех городах Красноярского края и Хакасии.

Источник: Комсомольская правда

17 октября с 19 часов режим «черного неба» вводится сразу в четырех городах Красноярского края и Хакасии — Красноярске, Минусинске, Абакане и Черногорске. Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. В связи с этим объявили НМУ первой степени опасности до 19 часов 18 октября.

Специалисты Среднесибрского УГМС прогнозируют в Красноярске в течение суток «относительно высокое» загрязнение воздуха. Все это время за его качеством будут следить эксперты из Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Они уже усилили мониторинг в краевом центре и Минусинске.

Но жителям нужно и самим о себе позаботиться. Как это можно сделать?

Во-первых, в наших силах уменьшить приток загрязненного воздуха в дом: закрыть форточки и включить кондиционеры.

Во-вторых, сократить время прогулок, а тренировки перенести в закрытые помещения с системами очистки воздуха.

В-третьих, чаще делать влажную уборку и включать увлажнители воздуха.

В-четвертых, если у вас хронические болезни, держите прописанные врачом лекарства под рукой и ни в коем случае не пропускайте их прием.

В-пятых, если ваше самочувствие вышло из-под контроля и начало ухудшаться, не стесняйтесь сразу обращаться за помощью к медикам.

В-шестых, если есть такая возможность, отправьте на время самых уязвимых близких (детей, беременных женщин, больных и пожилых людей) за город. Например, к родным в деревню, где воздух чище.

экология