В Крыму львы загрызли сотрудницу парка «Тайган»

Это уже не первое происшествие в парке львов. В июле 2018 года одна из посетительниц, находясь в нетрезвом виде, захотела сфотографироваться со старым львом в зоне сафари, однако другой хищник укусил ее за руку. В 2020 году из-за этого происшествия руководителя парка приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей.