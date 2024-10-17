В Крыму львы загрызли сотрудницу парка «Тайган»

Осуществлявшая уборку клеток с хищниками сотрудница парка «Тайган» проработала с животными почти 17 лет. Когда она вошла в клетку с тремя львами, то не закрыла засов между двумя помещениями. Львы напали на женщину и загрызли ее насмерть.
Следственные органы уже возбудили по факту происшествия уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека». Теперь перед правоохранителями стоит задача выяснить все обстоятельства произошедшего.
Сейчас представители СУ СК РФ по Крыму и Севастополю изучают документы по технике безопасности в парке «Тайган». По итогам проверки могут привлечь к ответственности ряд должностных лиц парка. Собственную проверку начала и прокуратура Республики Крым.
Это уже не первое происшествие в парке львов. В июле 2018 года одна из посетительниц, находясь в нетрезвом виде, захотела сфотографироваться со старым львом в зоне сафари, однако другой хищник укусил ее за руку. В 2020 году из-за этого происшествия руководителя парка приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей.