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В Крыму львы загрызли сотрудницу парка «Тайган»

Во время уборки клетки три льва напали на женщину, сообщает в телеграм-канале Следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Львица.
Источник: Freepik

Осуществлявшая уборку клеток с хищниками сотрудница парка «Тайган» проработала с животными почти 17 лет. Когда она вошла в клетку с тремя львами, то не закрыла засов между двумя помещениями. Львы напали на женщину и загрызли ее насмерть.

Следственные органы уже возбудили по факту происшествия уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека». Теперь перед правоохранителями стоит задача выяснить все обстоятельства произошедшего.

Сейчас представители СУ СК РФ по Крыму и Севастополю изучают документы по технике безопасности в парке «Тайган». По итогам проверки могут привлечь к ответственности ряд должностных лиц парка. Собственную проверку начала и прокуратура Республики Крым.

Это уже не первое происшествие в парке львов. В июле 2018 года одна из посетительниц, находясь в нетрезвом виде, захотела сфотографироваться со старым львом в зоне сафари, однако другой хищник укусил ее за руку. В 2020 году из-за этого происшествия руководителя парка приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей.

СК