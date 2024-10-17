Идут заморозки и туман: погода в Алматы и Астане на три дня

Прогноз погоды по Астане 18 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 10−12 тепла.19−20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 10−12 тепла.
Прогноз погоды по Алматы 18 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью заморозки 1−3 градуса, днем 9−11 тепла.19 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью временами туман. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью заморозки 1−3 градуса, днем 12−14 тепла.20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 1−3, днем 14−16 тепла.
Прогноз погоды по Шымкенту18 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 16−18 тепла.19 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 6−8, днем 21−23 тепла.20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 23−25 тепла.