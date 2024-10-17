Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Идут заморозки и туман: погода в Алматы и Астане на три дня

Жителей Алматы и Астаны ждут заморозки до 4 градусов. В Шымкенте будет гораздо теплее. Там температура воздуха прогреется до 25. Какие сюрпризы еще преподнесет октябрь в ближайшие три дня, рассказали Zakon.kz синоптики РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +10° 7 м/с 62% 764 мм рт. ст. +11°
Источник: pxhere

Прогноз погоды по Астане 18 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 10−12 тепла.19−20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 10−12 тепла.

Прогноз погоды по Алматы 18 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью заморозки 1−3 градуса, днем 9−11 тепла.19 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью временами туман. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью заморозки 1−3 градуса, днем 12−14 тепла.20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 1−3, днем 14−16 тепла.
Прогноз погоды по Шымкенту18 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 16−18 тепла.19 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 6−8, днем 21−23 тепла.20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 23−25 тепла.