Идут заморозки и туман: погода в Алматы и Астане на три дня

Жителей Алматы и Астаны ждут заморозки до 4 градусов. В Шымкенте будет гораздо теплее. Там температура воздуха прогреется до 25. Какие сюрпризы еще преподнесет октябрь в ближайшие три дня, рассказали Zakon.kz синоптики РГП «Казгидромет».