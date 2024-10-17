120 кг живых лобстеров обнаружили в багаже россиянина в аэропорту Минск

«Ракообразные являются подконтрольным товаром, на который при перемещении через границу необходимо представлять ветеринарный сертификат, подтверждающий их безопасность. При досмотре багажа гражданина минские таможенники обнаружили пять коробок с коммерческой партией лобстеров на сумму Br29 тыс., которые он намеревался реализовать на территории ЕАЭС», — рассказали в пресс-службе.