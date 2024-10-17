120 кг живых лобстеров обнаружили в багаже россиянина в аэропорту Минск

Мужчина выбрал для пересечения таможенной границы зеленый коридор, который предназначен для следования с товарами, не подлежащими декларированию.
«Ракообразные являются подконтрольным товаром, на который при перемещении через границу необходимо представлять ветеринарный сертификат, подтверждающий их безопасность. При досмотре багажа гражданина минские таможенники обнаружили пять коробок с коммерческой партией лобстеров на сумму Br29 тыс., которые он намеревался реализовать на территории ЕАЭС», — рассказали в пресс-службе.
Для личного пользования разрешается ввозить до 5 кг такого рода товаров и только при наличии ветеринарного сертификата.
«В отношении гражданина Минской региональной таможней составлен административный протокол в соответствии с ч.4 ст. 15.5 КоАП. Он заплатит штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. Лобстеры, которые не имеют подтверждения безопасности в отношении территорий ЕАЭС, переданы ветеринарной службе», — проинформировали в ГТК.