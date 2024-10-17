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120 кг живых лобстеров обнаружили в багаже россиянина в аэропорту Минск

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В багаже россиянина, прибывшего в Национальный аэропорт Минск из Дубая, таможенники обнаружили 120 кг живых лобстеров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГТК.

Источник: ГТК

Мужчина выбрал для пересечения таможенной границы зеленый коридор, который предназначен для следования с товарами, не подлежащими декларированию.

«Ракообразные являются подконтрольным товаром, на который при перемещении через границу необходимо представлять ветеринарный сертификат, подтверждающий их безопасность. При досмотре багажа гражданина минские таможенники обнаружили пять коробок с коммерческой партией лобстеров на сумму Br29 тыс., которые он намеревался реализовать на территории ЕАЭС», — рассказали в пресс-службе.

Для личного пользования разрешается ввозить до 5 кг такого рода товаров и только при наличии ветеринарного сертификата.

«В отношении гражданина Минской региональной таможней составлен административный протокол в соответствии с ч.4 ст. 15.5 КоАП. Он заплатит штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. Лобстеры, которые не имеют подтверждения безопасности в отношении территорий ЕАЭС, переданы ветеринарной службе», — проинформировали в ГТК.

таможня