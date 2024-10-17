«Вез коммерческую партию». Россиянин в личном багаже привез в Минске из Дубая 120 кг живых лобстеров

При этом личного использования можно ввезти до 5 килограммов подобного товаров и только при наличии ветеринарного сертификата. А на досмотре багажа россиянина было обнаружено пять коробок с живыми лобстерами на сумму 29 тысяч белорусских рублей, которые мужчина планировал продать на территории ЕАЭС.