«Вез коммерческую партию». Россиянин в личном багаже привез в Минске из Дубая 120 кг живых лобстеров

Гражданин России пытался ввезти в Беларусь 120 килограммов живых лобстеров, рассказали в Государственном таможенном комитете.
Инцидент произошел в Национальном аэропорту «Минск». Так, при досмотре пассажиров рейса, прилетевшего из Дубая, в личном багаже россиянина обнаружили коммерческую партию лобстеров.
При этом пассажир выбрал для пересечения таможенной границы зеленый коридор, через который следуют с товарами, которые не подлежат декларированию.
— Ракообразные — подконтрольный товар, на который при перемещении через границу необходимо представлять ветеринарный сертификат, подтверждающий их безопасность, — уточнили в ГТК.
При этом личного использования можно ввезти до 5 килограммов подобного товаров и только при наличии ветеринарного сертификата. А на досмотре багажа россиянина было обнаружено пять коробок с живыми лобстерами на сумму 29 тысяч белорусских рублей, которые мужчина планировал продать на территории ЕАЭС.
У лобстеров, которые вез россиянин не было документов, подтверждающих их безопасность, поэтому их изъяли и передали ветеринарной службе. А в отношении россиянина составлен административный протокол за недекларирование товаров (ч.4 ст. 15.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях), также он заплатит штраф — до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
Тем временем белорус принес в обменник 12200 фальшивых долларов номиналом по $100.
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