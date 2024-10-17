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«Вез коммерческую партию». Россиянин в личном багаже привез в Минске из Дубая 120 кг живых лобстеров

Россиянин пытался ввезти 120 кг живых лобстеров из Дубая в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин России пытался ввезти в Беларусь 120 килограммов живых лобстеров, рассказали в Государственном таможенном комитете.

Инцидент произошел в Национальном аэропорту «Минск». Так, при досмотре пассажиров рейса, прилетевшего из Дубая, в личном багаже россиянина обнаружили коммерческую партию лобстеров.

При этом пассажир выбрал для пересечения таможенной границы зеленый коридор, через который следуют с товарами, которые не подлежат декларированию.

— Ракообразные — подконтрольный товар, на который при перемещении через границу необходимо представлять ветеринарный сертификат, подтверждающий их безопасность, — уточнили в ГТК.

При этом личного использования можно ввезти до 5 килограммов подобного товаров и только при наличии ветеринарного сертификата. А на досмотре багажа россиянина было обнаружено пять коробок с живыми лобстерами на сумму 29 тысяч белорусских рублей, которые мужчина планировал продать на территории ЕАЭС.

У лобстеров, которые вез россиянин не было документов, подтверждающих их безопасность, поэтому их изъяли и передали ветеринарной службе. А в отношении россиянина составлен административный протокол за недекларирование товаров (ч.4 ст. 15.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях), также он заплатит штраф — до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

Тем временем белорус принес в обменник 12200 фальшивых долларов номиналом по $100.

Еще Беларусь продала одному покупателю 100 самосвалов БелАЗ.