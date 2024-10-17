Самолёт Калининград — Пермь вынужденно сел в Петербурге из-за состояния пассажира

Самолёт Калининград — Пермь совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге. После взлёта у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании «Пулково».
«Самолёт, направлявшийся по маршруту Калининград — Пермь, проследовал в аэропорт “Пулково” как на запасной аэродром по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров», — рассказали в пресс-службе.
В аэропорту пассажиру оказали первую медицинскую помощь. Затем его направили в больницу для госпитализации.