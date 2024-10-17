Самолёт Калининград — Пермь вынужденно сел в Петербурге из-за состояния пассажира

Самолёт Калининград — Пермь совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге. После взлёта у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании «Пулково».