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Самолёт Калининград — Пермь вынужденно сел в Петербурге из-за состояния пассажира

В аэропорту ему оказали первую медицинскую помощь.

Источник: РИА "Новости"

Самолёт Калининград — Пермь совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге. После взлёта у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании «Пулково».

«Самолёт, направлявшийся по маршруту Калининград — Пермь, проследовал в аэропорт “Пулково” как на запасной аэродром по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров», — рассказали в пресс-службе.

В аэропорту пассажиру оказали первую медицинскую помощь. Затем его направили в больницу для госпитализации.