В Крыму за два года обновили почти все автобусы и троллейбусы

В Крыму уделяют внимание качеству обслуживания пассажиров, поэтому и закупают новые троллейбусы и автобусы.
«Всего за 2014−2023 годы государственными, муниципальными и частными автомобильными перевозчиками уже обновлено более двух тысяч единиц морально устаревшего и выбывающего по сроку службы подвижного состава, что составляет 90% от общего количества пассажирской техники», — сообщили КП-Крым в пресс-службе министерства транспорта Республики Крым.
В ведомстве отметили, что отдается предпочтение экологичному транспорту, который работает электричестве или газе.
Напоминаем, что в настоящее время крымские перевозчики завели речь о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.