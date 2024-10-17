В Крыму за два года обновили почти все автобусы и троллейбусы

«Всего за 2014−2023 годы государственными, муниципальными и частными автомобильными перевозчиками уже обновлено более двух тысяч единиц морально устаревшего и выбывающего по сроку службы подвижного состава, что составляет 90% от общего количества пассажирской техники», — сообщили КП-Крым в пресс-службе министерства транспорта Республики Крым.