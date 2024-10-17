Прокуратура организовала проверку в иркутском колледже из-за тараканов

В Иркутска прокуратура проверит колледж после обнаружения в нем тараканов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сотрудники прокуратуры обнаружили в одном из Telegram-каналов видео из столовой одного из колледжей Иркутска, в котором видно тараканов.
В связи с этим инициирована проверка с привлечением специалистов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось о том, что житель Ангарска в своей квартире развел 12 собак и антисанитарию, чем вызвал гнев у соседей.