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Прокуратура организовала проверку в иркутском колледже из-за тараканов

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Источник: Freepik

В Иркутска прокуратура проверит колледж после обнаружения в нем тараканов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры обнаружили в одном из Telegram-каналов видео из столовой одного из колледжей Иркутска, в котором видно тараканов.

В связи с этим инициирована проверка с привлечением специалистов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось о том, что житель Ангарска в своей квартире развел 12 собак и антисанитарию, чем вызвал гнев у соседей.

Прокуратура