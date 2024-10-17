«Это большой толчок не только для развития республиканского спорта, но и для всей России»: Миназова — о комплексе гребного слалома в Уфе

Участница Олимпиады в Токио и лидер сборной России по гребле Алсу Миназова оценила комплекс гребного слалома в Уфе, первая очередь которого сегодня, 17 октября, открылась в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держала».
— Это, конечно, большой толчок не только для развития нашего республиканского спорта, но и для всей России. Потому что таких искусственно сооруженных каналов у нас в стране всего два [еще один находится в Москве]. Для многих регионов это спасение, потому что до Москвы ехать намного дальше, например, регионам Севера и Дальнего Востока, — цитирует спортсменку «Башинформ».
По ее словам, уфимский канал подходит для тренировок и детей, и сборных команд высокого класса. Она добавила, что открытие всесезонного комплекса гребного слалома в Уфе позволит не только проводить крупные международные соревнования, но и даст огромный толчок для развития этого вида спорта в регионе.