«Это большой толчок не только для развития республиканского спорта, но и для всей России»: Миназова — о комплексе гребного слалома в Уфе

— Это, конечно, большой толчок не только для развития нашего республиканского спорта, но и для всей России. Потому что таких искусственно сооруженных каналов у нас в стране всего два [еще один находится в Москве]. Для многих регионов это спасение, потому что до Москвы ехать намного дальше, например, регионам Севера и Дальнего Востока, — цитирует спортсменку «Башинформ».