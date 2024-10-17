Цены на проезд в Крыму: власти дали ответ, повысят или нет

Также в ведомстве подчеркнули, что плата за проезд уже почти два года остается неизменной, но за это время доход транспортных компаний резко снизился, и им все сложнее находить деньги на лизинговые платежи, налоги, запчасти, горючее и зарплату, поэтому есть риск банкротства.