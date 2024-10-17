Цены на проезд в Крыму: власти дали ответ, повысят или нет

В республике заговорили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Дыма без огня не бывает, и мы решили узнать у властей, вырастут ли цены на проезд Крыму.
«Руководители автотранспортных предприятий переживают, что величина тарифа не успевает за ценами на топливо, запчасти и пр.», — ответили на запрос КП-Крым в пресс-службе Министерства транспорта Республики Крым.
Также в ведомстве подчеркнули, что плата за проезд уже почти два года остается неизменной, но за это время доход транспортных компаний резко снизился, и им все сложнее находить деньги на лизинговые платежи, налоги, запчасти, горючее и зарплату, поэтому есть риск банкротства.
Низкий уровень зарплаты приводит к дефициту кадров, что негативно сказывается на работе общественного транспорта:
«Помимо обновления подвижного состава, нужно еще повышать зарплату водителям. Действующий тариф не покрывает всех затрат перевозчиков и не позволяет обеспечивать хозяйственную деятельность предприятий в полном объеме».
Цены на проезд в Крыму, судя по пессимистической картине, обрисованной в ведомстве, неизбежно вырастут.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы обозначить и примерную дату: «Пересмотр тарифов проводится эпизодически в связи с инфляцией в стране, чаще всего он приурочивается к началу нового календарного периода».
По всему выходит, что цены на проезд в Крыму вырастут на зимних каникулах.
Правда, Госкомцен РК не порадовал никакой конкретной информацией:
«Никаких обращений по вопросу цен на проезд в общественном транспорте к нам пока не поступало».
В Севастополе, нужно отметить, стоимость проезда в общественный транспорте уже повысилась: с 1 октября 2024 года за наличные — 35 рублей, по ЕГКС — 30 рублей.
НАПОМИНАЛКА «КП».
С 1 февраля 2023 года цены для населения повысились на 5 рублей в Симферополе с 20 до 25 рублей (безналичный расчет) и с 25 до 30 рублей (наличный расчет).
В других городах Крыма — с 17 до 22 рублей (безналичный расчет) и с 22 до 27 рублей (наличный расчет).