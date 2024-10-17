«Поезд Дружбы» свяжет Санкт-Петербург и Минск во время осенних каникул

Во время осенних школьных каникул между Санкт-Петербургом и Минском будет курсировать поезд № 251/252 «Поезд Дружбы». Состав отправится с Витебского вокзала в Санкт-Петербурге 25, 31 октября и 6 ноября в 20:45 и прибудет в столицу Беларуси на следующий день в 11:14.