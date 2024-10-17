«Поезд Дружбы» свяжет Санкт-Петербург и Минск во время осенних каникул

Во время осенних школьных каникул между Санкт-Петербургом и Минском будет курсировать поезд № 251/252 «Поезд Дружбы». Состав отправится с Витебского вокзала в Санкт-Петербурге 25, 31 октября и 6 ноября в 20:45 и прибудет в столицу Беларуси на следующий день в 11:14.
В обратном направлении поезд отправится из Минска 26 октября, а также 1 и 7 ноября в 19:15, прибывая в Санкт-Петербург на следующие сутки в 09:07.
После этого поезд сменит нумерацию на № 249/250 и продолжит курсировать по отдельным датам с конца декабря 2024 года по ноябрь 2025 года.
Маршрут «Поезда Дружбы» включает остановки в ряде городов на территории России и Беларуси. В России поезд остановится на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель. В Беларуси — в Витебске, Орше, Толочине, Крупках, Борисове, Жодино и Смолевичах.
В декабре поезд «Аврора» возобновит свое движение между Москвой и Петербургом.