Умер Анатолий Шкребец, бывший прокурор Краснодарского края

Умер бывший прокурор Краснодарского края Анатолий Шкребец. Героя труда Кубани не стало на 87-ом году жизни. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Заслуженный работник прокуратуры РФ, государственный советник юстиции 2 класса служил в органах прокуратуры более 40 лет. В том числе 28 лет Анатолий Шкребец работал на руководящих должностях. На службу в прокуратуру он поступил в ноябре 1961 года после окончания Саратовского юридического института.
С 1983 по 1987 годы Анатолий Шкребец занимал должность прокурора Саратовской области, с 1987 по 1990 годы — начальника управления по надзору за исполнением законов на транспорте — старшего помощника Генпрокурора СССР. В 1990 году Анатолия Шкребца назначили прокурором Краснодарского края.
В ноябре 2002 года, выйдя на заслуженный отдых, он занял должность советника губернатора Краснодарского края, а затем начальника отдела по вопросам помилования управления региональной безопасности администрации региона.
«На всех участках работы он полностью отдавал себя любимому делу и профессионально выполнял свой служебный долг. Зарекомендовал себя высокопрофессиональным, ответственным и инициативным работником, принципиальным и требовательным руководителем, обладающим хорошими организаторскими способностями и большим жизненным опытом. Творчески подходил к организации работы, добиваясь положительных результатов в деятельности прокуратуры», — отметили в прокуратуре Краснодарского края.
Анатолий Шкребец — Заслуженный юрист РФ, Заслуженный работник прокуратуры РФ, Почетный работник прокуратуры, Герой труда Кубани, Заслуженный юрист Кубани. Экс-прокурор региона был отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, знаком отличия «За верность закону» I степени, медалями «Ветеран прокуратуры», Руденко, Ягужинского, Анатолия Кони и другими наградами.
«Анатолий Никитович пользовался заслуженным уважением и авторитетом, вел большую общественную работу как среди ветеранов, оказывая им консультативную помощь, так и по воспитанию молодых работников прокуратуры, формированию у них высоконравственных качеств, уважения к закону и преданности выбранной профессии», — добавили в прокуратуре региона.