Умер Анатолий Шкребец, бывший прокурор Краснодарского края

Заслуженный работник прокуратуры РФ, государственный советник юстиции 2 класса служил в органах прокуратуры более 40 лет. В том числе 28 лет Анатолий Шкребец работал на руководящих должностях. На службу в прокуратуру он поступил в ноябре 1961 года после окончания Саратовского юридического института.