В Самаре и Сызрани из маршруток незаконно высаживали детей

Водители маршрутных автобусов в Самаре и Сызрани незаконно высаживали детей, у которых были льготы на проезд. Информация об этом появилась в соцсетях. Так, жительница Сызрани рассказывала, что на ее сына наорал водитель маршрутки, когда мальчик показал карту для льготного проезда. Этим и подобными фактами заинтересовались следователи.
— По данным фактам территориальными следственными отделами следственного управления СК РФ по Самарской области организованы доследственные проверки, — прокомментировала пресс-служба ведомства.
Следователи опросят представителей компаний-перевозчиков, изучат их документацию, проведут другие мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства инцидентов. После проверок они примут процессуальное решение.
Напомним, что с 10 апреля 2024 года дети из многодетных семей в Самарской области могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.