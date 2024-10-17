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В Самаре и Сызрани из маршруток незаконно высаживали детей

СК Самарской области начал проверку компаний-перевозчиков, которые высаживали детей.

Источник: Комсомольская правда

Водители маршрутных автобусов в Самаре и Сызрани незаконно высаживали детей, у которых были льготы на проезд. Информация об этом появилась в соцсетях. Так, жительница Сызрани рассказывала, что на ее сына наорал водитель маршрутки, когда мальчик показал карту для льготного проезда. Этим и подобными фактами заинтересовались следователи.

— По данным фактам территориальными следственными отделами следственного управления СК РФ по Самарской области организованы доследственные проверки, — прокомментировала пресс-служба ведомства.

Следователи опросят представителей компаний-перевозчиков, изучат их документацию, проведут другие мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства инцидентов. После проверок они примут процессуальное решение.

Напомним, что с 10 апреля 2024 года дети из многодетных семей в Самарской области могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

СК