В Самаре и Сызрани из маршруток незаконно высаживали детей

Водители маршрутных автобусов в Самаре и Сызрани незаконно высаживали детей, у которых были льготы на проезд. Информация об этом появилась в соцсетях. Так, жительница Сызрани рассказывала, что на ее сына наорал водитель маршрутки, когда мальчик показал карту для льготного проезда. Этим и подобными фактами заинтересовались следователи.