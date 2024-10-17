В Омске отремонтировали монумент «Слава Героям»

В Омске по обращению местного жителя власти отремонтировали звезду «Слава Героям» на бульваре Победы, сообщили в пресс-службе мэрии.
Житель Омска направил в департамент культуры письменное обращение с просьбой привести монумент в порядок. В мэрии отреагировали на обращение омича и уже в сентябре отремонтировали звезду.
Рабочие разобрали основание монумента, очистили все поверхности, выровняли их, положили новые гранитные плиты, а затем нанесли грунтовый слой и занялись покраской.
На все ремонтные работы власти потратили порядка 300 тыс. рублей. В последний раз звезду приводили в порядок пять лет назад.