В Ростове жене священника за 18 детей намерены присвоить звание «Мать-героиня»

Напомним, отец Иоанн и Надежда Осяк вместе уже больше 40 лет. Они воспитали 18 детей, десять девочек и восемь мальчиков. Кстати, дети пары уже и сами стали многодетными родителями. Статью о большой и дружной семье можно найти на сайте «КП — Ростов-на-Дону».