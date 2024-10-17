В Ростове жене священника за 18 детей намерены присвоить звание «Мать-героиня»

В Ростове-на-Дону супруге священника Надежде Осяк, родившей 18 детей, собираются присвоить звание «Мать-героиня». Об этом говорится в проекте решения городской Думы.
Документ пока не утвержден. Если его примут, он вступит в силу с 22 октября 2024 года. Ходатайствовать о присвоении звания перед губернатором должна будет председатель гордумы — глава города Зинаида Неярохина.
Напомним, отец Иоанн и Надежда Осяк вместе уже больше 40 лет. Они воспитали 18 детей, десять девочек и восемь мальчиков. Кстати, дети пары уже и сами стали многодетными родителями. Статью о большой и дружной семье можно найти на сайте «КП — Ростов-на-Дону».