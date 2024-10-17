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В Челябинске на сутки объявили НМУ второй степени опасности

Синоптики Челябинского гидрометцентра уточнили прогноз по неблагоприятным метеоусловиям, которые установились в регионе до вечера 18 октября. В столице Южного Урала режим «чёрного неба» переквалифицировали с первой степени на вторую.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 76% 763 мм рт. ст. +11°
Источник: Pchela.News

Режим НМУ первой степени продлится в Челябинске до 17 часов четверга, 17 октября. А потом погода ухудшится. С этого времени и до 19 часов 18 октября в городе объявлено предупреждение о НМУ второй степени опасности.

В Коркино, Златоусте, Магнитогорске, Сатке, Карабаше и Аше предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, мешающих рассеиванию вредных примесей в атмосфере, действует до 19 часов 18 октября.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.

Обращение о качестве воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.

экология