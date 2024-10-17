В Челябинске на сутки объявили НМУ второй степени опасности

Режим НМУ первой степени продлится в Челябинске до 17 часов четверга, 17 октября. А потом погода ухудшится. С этого времени и до 19 часов 18 октября в городе объявлено предупреждение о НМУ второй степени опасности.
В Коркино, Златоусте, Магнитогорске, Сатке, Карабаше и Аше предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, мешающих рассеиванию вредных примесей в атмосфере, действует до 19 часов 18 октября.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.
Обращение о качестве воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.